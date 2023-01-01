جنيه مصري إلى بيزو كولومبي

تحويل EGP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
126926 cop

1.00000 EGP = 126.92600 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

EGP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / البيزو الكولومبي
1 EGP126.92600 COP
5 EGP634.63000 COP
10 EGP1269.26000 COP
20 EGP2538.52000 COP
50 EGP6346.30000 COP
100 EGP12692.60000 COP
250 EGP31731.50000 COP
500 EGP63463.00000 COP
1000 EGP126926.00000 COP
2000 EGP253852.00000 COP
5000 EGP634630.00000 COP
10000 EGP1269260.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه مصري
1 COP0.00788 EGP
5 COP0.03939 EGP
10 COP0.07879 EGP
20 COP0.15757 EGP
50 COP0.39393 EGP
100 COP0.78786 EGP
250 COP1.96966 EGP
500 COP3.93931 EGP
1000 COP7.87863 EGP
2000 COP15.75726 EGP
5000 COP39.39315 EGP
10000 COP78.78630 EGP