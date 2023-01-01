دينار جزائري إلى كرونة دنماركية

تحويل DZD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٠٫٩٩ dkk

1.00000 DZD = 0.05099 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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DZD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065388.50941.4381.662970.965818.2
1GBP1.1537411.229102.111.658971.918511.1142820.9967
1USD0.93870.81367183.0841.349851.561040.906617.0844
1INR0.01129820.009793340.01203610.01624680.01878870.01091180.205628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / كرونة دانمركية
1 DZD0.05099 DKK
5 DZD0.25496 DKK
10 DZD0.50991 DKK
20 DZD1.01983 DKK
50 DZD2.54957 DKK
100 DZD5.09913 DKK
250 DZD12.74783 DKK
500 DZD25.49565 DKK
1000 DZD50.99130 DKK
2000 DZD101.98260 DKK
5000 DZD254.95650 DKK
10000 DZD509.91300 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Algerian Dinar
1 DKK19.61120 DZD
5 DKK98.05600 DZD
10 DKK196.11200 DZD
20 DKK392.22400 DZD
50 DKK980.56000 DZD
100 DKK1961.12000 DZD
250 DKK4902.80000 DZD
500 DKK9805.60000 DZD
1000 DKK19611.20000 DZD
2000 DKK39222.40000 DZD
5000 DKK98056.00000 DZD
10000 DKK196112.00000 DZD