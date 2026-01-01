5 دينار جزائري إلى كرونة دنماركية

حوّل DZD إلى DKK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
دج1 DZD = 0.04862 DKK

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DZD إلى DKK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى DKK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DZD إلى DKK اليوم

DZDDKK
1 DZD0.05 DKK
5 DZD0.24 DKK
10 DZD0.49 DKK
20 DZD0.97 DKK
50 DZD2.43 DKK
100 DZD4.86 DKK
250 DZD12.16 DKK
500 DZD24.31 DKK
1000 DZD48.62 DKK
2000 DZD97.25 DKK
5000 DZD243.11 DKK
10000 DZD486.23 DKK
DKKDZD
1 DKK20.57 DZD
5 DKK102.83 DZD
10 DKK205.66 DZD
20 DKK411.33 DZD
50 DKK1,028.32 DZD
100 DKK2,056.64 DZD
250 DKK5,141.60 DZD
500 DKK10,283.20 DZD
1000 DKK20,566.40 DZD
2000 DKK41,132.80 DZD
5000 DKK102,832.00 DZD
10000 DKK205,664.00 DZD

الأسئلة الشائعة