Алжирские динары в датские кроны

Сконвертируйте DZD в DKK по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = kr0,05220 DKK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к DKK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DKK
1 DZD в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05220,0522
Низкий0,05130,0498
В среднем0,05160,0510
Изменение1.71%2.68%
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Соотношение 1 DZD к DKK

За последние 30 дней максимальный курс DZD к DKK составил 0,0522, а минимальный — 0,0513. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0516. Изменение курса DZD к DKK в процентном соотношении составило 1.71.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к DKK составил 0,0522, а минимальный — 0,0498. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0510. Изменение курса DZD к DKK в процентном соотношении составило 2.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Датская крона
1 DZD0,05220 DKK
5 DZD0,26101 DKK
10 DZD0,52202 DKK
20 DZD1,04403 DKK
50 DZD2,61007 DKK
100 DZD5,22015 DKK
250 DZD13,05037 DKK
500 DZD26,10075 DKK
1000 DZD52,20150 DKK
2000 DZD104,40300 DKK
5000 DZD261,00750 DKK
10000 DZD522,01500 DKK
Обменные курсы Датская крона / Алжирский динар
1 DKK19,15650 DZD
5 DKK95,78250 DZD
10 DKK191,56500 DZD
20 DKK383,13000 DZD
50 DKK957,82500 DZD
100 DKK1 915,65000 DZD
250 DKK4 789,12500 DZD
500 DKK9 578,25000 DZD
1000 DKK19 156,50000 DZD
2000 DKK38 313,00000 DZD
5000 DKK95 782,50000 DZD
10000 DKK191 565,00000 DZD