بيزو دومنيكاني إلى سول بيروفي

تحويل DOP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٦٥٫٥٧ pen

1.00000 DOP = 0.06557 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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DOP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0654588.56341.437931.662690.964718.2053
1GBP1.1536711.22915102.1711.658861.918151.1129421.0025
1USD0.938550.81357183.1231.34961.560550.9053517.087
1INR0.01129130.009787550.012030410.01623620.0187740.01089170.205563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Peruvian Nuevo Sol
1 DOP0.06557 PEN
5 DOP0.32784 PEN
10 DOP0.65568 PEN
20 DOP1.31135 PEN
50 DOP3.27838 PEN
100 DOP6.55675 PEN
250 DOP16.39187 PEN
500 DOP32.78375 PEN
1000 DOP65.56750 PEN
2000 DOP131.13500 PEN
5000 DOP327.83750 PEN
10000 DOP655.67500 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / البيزو الدومينيكي
1 PEN15.25150 DOP
5 PEN76.25750 DOP
10 PEN152.51500 DOP
20 PEN305.03000 DOP
50 PEN762.57500 DOP
100 PEN1525.15000 DOP
250 PEN3812.87500 DOP
500 PEN7625.75000 DOP
1000 PEN15251.50000 DOP
2000 PEN30503.00000 DOP
5000 PEN76257.50000 DOP
10000 PEN152515.00000 DOP