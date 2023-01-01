كولون كوستاريكي إلى جنيه جيرزي

تحويل CRC إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
1.49 jep

1.00000 CRC = 0.00149 JEP

Mid-market exchange rate at 20:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492321.657810.964318.7974
1 GBP1.15311.26285105.2521.720441.911241.1118421.6709
1 USD0.91290.79186183.3451.362351.513430.880417.1603
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634590.01815860.01056330.205895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / جنيه جيرسي
1 CRC0.00149 JEP
5 CRC0.00747 JEP
10 CRC0.01495 JEP
20 CRC0.02989 JEP
50 CRC0.07473 JEP
100 CRC0.14947 JEP
250 CRC0.37367 JEP
500 CRC0.74733 JEP
1000 CRC1.49466 JEP
2000 CRC2.98932 JEP
5000 CRC7.47330 JEP
10000 CRC14.94660 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / كوستاريكا كولوين
1 JEP669.04800 CRC
5 JEP3345.24000 CRC
10 JEP6690.48000 CRC
20 JEP13380.96000 CRC
50 JEP33452.40000 CRC
100 JEP66904.80000 CRC
250 JEP167262.00000 CRC
500 JEP334524.00000 CRC
1000 JEP669048.00000 CRC
2000 JEP1338096.00000 CRC
5000 JEP3345240.00000 CRC
10000 JEP6690480.00000 CRC