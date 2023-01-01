كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

تحويل CRC إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
1656 clp

1.00000 CRC = 1.65627 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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CRC إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0658588.60391.438261.662010.9643518.1941
1GBP1.1550711.23115102.3451.661311.919771.1138921.0157
1USD0.938250.812249183.12981.34941.559330.904817.07
1INR0.01128620.009770850.012029410.01623240.01875780.01088420.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chilean Peso
1 CRC1.65627 CLP
5 CRC8.28135 CLP
10 CRC16.56270 CLP
20 CRC33.12540 CLP
50 CRC82.81350 CLP
100 CRC165.62700 CLP
250 CRC414.06750 CLP
500 CRC828.13500 CLP
1000 CRC1656.27000 CLP
2000 CRC3312.54000 CLP
5000 CRC8281.35000 CLP
10000 CRC16562.70000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / كوستاريكا كولوين
1 CLP0.60377 CRC
5 CLP3.01884 CRC
10 CLP6.03767 CRC
20 CLP12.07534 CRC
50 CLP30.18835 CRC
100 CLP60.37670 CRC
250 CLP150.94175 CRC
500 CLP301.88350 CRC
1000 CLP603.76700 CRC
2000 CLP1207.53400 CRC
5000 CLP3018.83500 CRC
10000 CLP6037.67000 CRC