دولار بليزي إلى تالا ساموي

تحويل BZD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٬٣٧٠٫٨٤ wst

1.00000 BZD = 1.37084 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 4:21 UTC
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BZD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.064788.49381.437191.660610.965518.18
1GBP1.1556711.23045102.271.660921.919131.115821.0102
1USD0.939250.812711183.11621.349851.55970.9067517.0752
1INR0.01130020.009778010.012031310.01624050.01876530.01090940.205438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Samoan Tala
1 BZD1.37084 WST
5 BZD6.85420 WST
10 BZD13.70840 WST
20 BZD27.41680 WST
50 BZD68.54200 WST
100 BZD137.08400 WST
250 BZD342.71000 WST
500 BZD685.42000 WST
1000 BZD1370.84000 WST
2000 BZD2741.68000 WST
5000 BZD6854.20000 WST
10000 BZD13708.40000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار بليز
1 WST0.72948 BZD
5 WST3.64741 BZD
10 WST7.29482 BZD
20 WST14.58964 BZD
50 WST36.47410 BZD
100 WST72.94820 BZD
250 WST182.37050 BZD
500 WST364.74100 BZD
1000 WST729.48200 BZD
2000 WST1458.96400 BZD
5000 WST3647.41000 BZD
10000 WST7294.82000 BZD