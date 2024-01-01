Belize dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile BZD → WST çevirin

1.000 bzd
1.367,61 wst

1,000 BZD = 1,368 WST

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,8621,37783,6091,3620,8031,5471,684
1 ZAR0,05310,0734,4330,0720,0430,0820,089
1 CAD0,72613,694160,7030,9880,5831,1231,223
1 INR0,0120,2260,01610,0160,010,0190,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belize dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Samoa Talası
1 BZD1,36761 WST
5 BZD6,83805 WST
10 BZD13,67610 WST
20 BZD27,35220 WST
50 BZD68,38050 WST
100 BZD136,76100 WST
250 BZD341,90250 WST
500 BZD683,80500 WST
1000 BZD1.367,61000 WST
2000 BZD2.735,22000 WST
5000 BZD6.838,05000 WST
10000 BZD13.676,10000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Belize Doları
1 WST0,73120 BZD
5 WST3,65600 BZD
10 WST7,31200 BZD
20 WST14,62400 BZD
50 WST36,56000 BZD
100 WST73,12000 BZD
250 WST182,80000 BZD
500 WST365,60000 BZD
1000 WST731,20000 BZD
2000 WST1.462,40000 BZD
5000 WST3.656,00000 BZD
10000 WST7.312,00000 BZD