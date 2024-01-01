100 ZMW'den Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ZMW → SAR çevirin

100 zmw
14,49 sar

1,000ZK ZMW = 0,1449SR SAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15390,1552
Düşük0,14190,1369
Ortalama0,14640,1448
Değişim-5.86%4.39%
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1 ZMW → SAR istatistikleri

ZMW → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1539, en düşük 0,1419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1464 oldu. ZMW → SAR kurundaki değişiklik -5.86 değerindeydi.

ZMW → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1552, en düşük 0,1369 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1448 oldu. ZMW → SAR kurundaki değişiklik 4.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Arabistan Riyali
1 ZMW0,14487 SAR
5 ZMW0,72435 SAR
10 ZMW1,44869 SAR
20 ZMW2,89738 SAR
50 ZMW7,24345 SAR
100 ZMW14,48690 SAR
250 ZMW36,21725 SAR
500 ZMW72,43450 SAR
1000 ZMW144,86900 SAR
2000 ZMW289,73800 SAR
5000 ZMW724,34500 SAR
10000 ZMW1.448,69000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / ZMW
1 SAR6,90278 ZMW
5 SAR34,51390 ZMW
10 SAR69,02780 ZMW
20 SAR138,05560 ZMW
50 SAR345,13900 ZMW
100 SAR690,27800 ZMW
250 SAR1.725,69500 ZMW
500 SAR3.451,39000 ZMW
1000 SAR6.902,78000 ZMW
2000 SAR13.805,56000 ZMW
5000 SAR34.513,90000 ZMW
10000 SAR69.027,80000 ZMW