5.000 Arabistan riyalinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile SAR → ZMW çevirin

5.000 sar
34.466,10 zmw

1,000SR SAR = 6,893ZK ZMW

10:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ZMW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,04517,3050
Düşük6,46556,4413
Ortalama6,81826,9138
Değişim6.62%-4.34%
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1 SAR → ZMW istatistikleri

SAR → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,0451, en düşük 6,4655 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,8182 oldu. SAR → ZMW kurundaki değişiklik 6.62 değerindeydi.

SAR → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3050, en düşük 6,4413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,9138 oldu. SAR → ZMW kurundaki değişiklik -4.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,92457,8811,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6910,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,352200,97310,66641,7081,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / ZMW
1 SAR6,89322 ZMW
5 SAR34,46610 ZMW
10 SAR68,93220 ZMW
20 SAR137,86440 ZMW
50 SAR344,66100 ZMW
100 SAR689,32200 ZMW
250 SAR1.723,30500 ZMW
500 SAR3.446,61000 ZMW
1000 SAR6.893,22000 ZMW
2000 SAR13.786,44000 ZMW
5000 SAR34.466,10000 ZMW
10000 SAR68.932,20000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Arabistan Riyali
1 ZMW0,14507 SAR
5 ZMW0,72535 SAR
10 ZMW1,45070 SAR
20 ZMW2,90140 SAR
50 ZMW7,25350 SAR
100 ZMW14,50700 SAR
250 ZMW36,26750 SAR
500 ZMW72,53500 SAR
1000 ZMW145,07000 SAR
2000 ZMW290,14000 SAR
5000 ZMW725,35000 SAR
10000 ZMW1.450,70000 SAR