100 Arabistan riyalinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile SAR → ZMW çevirin

100 sar
689,29 zmw

1,000SR SAR = 6,893ZK ZMW

10:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ZMW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,04517,3050
Düşük6,46556,4413
Ortalama6,81826,9138
Değişim6.62%-4.34%
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1 SAR → ZMW istatistikleri

SAR → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,0451, en düşük 6,4655 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,8182 oldu. SAR → ZMW kurundaki değişiklik 6.62 değerindeydi.

SAR → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3050, en düşük 6,4413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,9138 oldu. SAR → ZMW kurundaki değişiklik -4.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,762278,91,3880,92457,8551,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6910,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2070,0060,003
1 CAD0,72160,358200,97310,66641,691,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / ZMW
1 SAR6,89286 ZMW
5 SAR34,46430 ZMW
10 SAR68,92860 ZMW
20 SAR137,85720 ZMW
50 SAR344,64300 ZMW
100 SAR689,28600 ZMW
250 SAR1.723,21500 ZMW
500 SAR3.446,43000 ZMW
1000 SAR6.892,86000 ZMW
2000 SAR13.785,72000 ZMW
5000 SAR34.464,30000 ZMW
10000 SAR68.928,60000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Arabistan Riyali
1 ZMW0,14508 SAR
5 ZMW0,72539 SAR
10 ZMW1,45078 SAR
20 ZMW2,90156 SAR
50 ZMW7,25390 SAR
100 ZMW14,50780 SAR
250 ZMW36,26950 SAR
500 ZMW72,53900 SAR
1000 ZMW145,07800 SAR
2000 ZMW290,15600 SAR
5000 ZMW725,39000 SAR
10000 ZMW1.450,78000 SAR