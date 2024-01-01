ZMW'den Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile ZMW → HTG çevirin

1.000 zmw
5.077,31 htg

1,000ZK ZMW = 5,077G HTG

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → HTG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,42085,4713
Düşük4,98574,8200
Ortalama5,13925,0989
Değişim-6.34%3.77%
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1 ZMW → HTG istatistikleri

ZMW → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4208, en düşük 4,9857 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1392 oldu. ZMW → HTG kurundaki değişiklik -6.34 değerindeydi.

ZMW → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,4713, en düşük 4,8200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0989 oldu. ZMW → HTG kurundaki değişiklik 3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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