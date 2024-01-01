5 İsviçre frangından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile XPF → XAF çevirin

5 xpf
27 xaf

1,000₣ XPF = 5,472FCFA XAF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,51505,5360
Düşük5,45895,4589
Ortalama5,48965,4940
Değişim-0.00%-0.15%
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1 XPF → XAF istatistikleri

XPF → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,5150, en düşük 5,4589 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,4896 oldu. XPF → XAF kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

XPF → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5360, en düşük 5,4589 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,4940 oldu. XPF → XAF kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 XPF5,47199 XAF
5 XPF27,35995 XAF
10 XPF54,71990 XAF
20 XPF109,43980 XAF
50 XPF273,59950 XAF
100 XPF547,19900 XAF
250 XPF1.367,99750 XAF
500 XPF2.735,99500 XAF
1000 XPF5.471,99000 XAF
2000 XPF10.943,98000 XAF
5000 XPF27.359,95000 XAF
10000 XPF54.719,90000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / CFP Frangı
1 XAF0,18275 XPF
5 XAF0,91375 XPF
10 XAF1,82749 XPF
20 XAF3,65498 XPF
50 XAF9,13745 XPF
100 XAF18,27490 XPF
250 XAF45,68725 XPF
500 XAF91,37450 XPF
1000 XAF182,74900 XPF
2000 XAF365,49800 XPF
5000 XAF913,74500 XPF
10000 XAF1.827,49000 XPF