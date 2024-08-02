İsviçre frangından CFA Frangı BEAC'ye Geçmiş Döviz Kurları
İsviçre frangından CFA Frangı BEAC'ye geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsviçre frangından (XPF) CFA Frangı BEAC'ye (XAF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XPF - XAF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
CFP frangı → CFA frangı beac döviz kuru geçmişi
Bugünün CFP frangı CFA Frangı BEAC'ye döviz kuru şu anda 5,472, dünden bu yana %-0.561 değerinde değişti. CFP frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.607 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFP frangı CFA Frangı BEAC'ye döviz kuru en yüksek değeri 5,517 (01-08-2024) ile en düşük değeri 5,469 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.276 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.