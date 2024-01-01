100 İsviçre frangından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile XPF → UAH çevirin

100 xpf
37,23 uah

1,000₣ XPF = 0,3723₴ UAH

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37610,3761
Düşük0,36360,3520
Ortalama0,37060,3642
Değişim1.98%5.61%
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1 XPF → UAH istatistikleri

XPF → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3761, en düşük 0,3636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3706 oldu. XPF → UAH kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

XPF → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3761, en düşük 0,3520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3642 oldu. XPF → UAH kurundaki değişiklik 5.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Ukrayna Grivnası
1 XPF0,37226 UAH
5 XPF1,86131 UAH
10 XPF3,72262 UAH
20 XPF7,44524 UAH
50 XPF18,61310 UAH
100 XPF37,22620 UAH
250 XPF93,06550 UAH
500 XPF186,13100 UAH
1000 XPF372,26200 UAH
2000 XPF744,52400 UAH
5000 XPF1.861,31000 UAH
10000 XPF3.722,62000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / CFP Frangı
1 UAH2,68628 XPF
5 UAH13,43140 XPF
10 UAH26,86280 XPF
20 UAH53,72560 XPF
50 UAH134,31400 XPF
100 UAH268,62800 XPF
250 UAH671,57000 XPF
500 UAH1.343,14000 XPF
1000 UAH2.686,28000 XPF
2000 UAH5.372,56000 XPF
5000 UAH13.431,40000 XPF
10000 UAH26.862,80000 XPF