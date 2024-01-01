500 İsviçre frangından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → INR çevirin

1,000₣ XPF = 0,7493₹ INR

13:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 XPF → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76890,7837
Düşük0,74630,7463
Ortalama0,76050,7713
Değişim-2.28%-3.59%
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1 XPF → INR istatistikleri

XPF → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7689, en düşük 0,7463 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7605 oldu. XPF → INR kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

XPF → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7837, en düşük 0,7463 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7713 oldu. XPF → INR kurundaki değişiklik -3.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0540,94584,4220,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4840,70663,0510,5911,1481,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6760,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41619,096189,2980,8361,6271,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Hindistan Rupisi
1 XPF0,74930 INR
5 XPF3,74651 INR
10 XPF7,49301 INR
20 XPF14,98602 INR
50 XPF37,46505 INR
100 XPF74,93010 INR
250 XPF187,32525 INR
500 XPF374,65050 INR
1000 XPF749,30100 INR
2000 XPF1.498,60200 INR
5000 XPF3.746,50500 INR
10000 XPF7.493,01000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / CFP Frangı
1 INR1,33458 XPF
5 INR6,67290 XPF
10 INR13,34580 XPF
20 INR26,69160 XPF
50 INR66,72900 XPF
100 INR133,45800 XPF
250 INR333,64500 XPF
300 INR400,37400 XPF
500 INR667,29000 XPF
600 INR800,74800 XPF
1000 INR1.334,58000 XPF
2000 INR2.669,16000 XPF
5000 INR6.672,90000 XPF
10000 INR13.345,80000 XPF
25000 INR33.364,50000 XPF
50000 INR66.729,00000 XPF
100000 INR133.458,00000 XPF
1000000 INR1.334.580,00000 XPF
1000000000 INR1.334.580.000,00000 XPF