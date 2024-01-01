10 İsviçre frangından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → INR çevirin

1,000₣ XPF = 0,7492₹ INR

13:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 XPF → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76890,7837
Düşük0,74630,7463
Ortalama0,76050,7713
Değişim-2.28%-3.59%
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1 XPF → INR istatistikleri

XPF → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7689, en düşük 0,7463 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7605 oldu. XPF → INR kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

XPF → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7837, en düşük 0,7463 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7713 oldu. XPF → INR kurundaki değişiklik -3.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,050,94584,4140,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4820,70663,0490,5911,1481,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6770,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41619,094189,2930,8361,6271,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Hindistan Rupisi
1 XPF0,74924 INR
5 XPF3,74619 INR
10 XPF7,49238 INR
20 XPF14,98476 INR
50 XPF37,46190 INR
100 XPF74,92380 INR
250 XPF187,30950 INR
500 XPF374,61900 INR
1000 XPF749,23800 INR
2000 XPF1.498,47600 INR
5000 XPF3.746,19000 INR
10000 XPF7.492,38000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / CFP Frangı
1 INR1,33469 XPF
5 INR6,67345 XPF
10 INR13,34690 XPF
20 INR26,69380 XPF
50 INR66,73450 XPF
100 INR133,46900 XPF
250 INR333,67250 XPF
300 INR400,40700 XPF
500 INR667,34500 XPF
600 INR800,81400 XPF
1000 INR1.334,69000 XPF
2000 INR2.669,38000 XPF
5000 INR6.673,45000 XPF
10000 INR13.346,90000 XPF
25000 INR33.367,25000 XPF
50000 INR66.734,50000 XPF
100000 INR133.469,00000 XPF
1000000 INR1.334.690,00000 XPF
1000000000 INR1.334.690.000,00000 XPF