CFA Frangı BCEAO'dan CFP frangına

Reel döviz kuru ile XOF → XPF çevirin

1,000CFA XOF = 0,1817₣ XPF

12:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 XOF → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18310,1836
Düşük0,17950,1795
Ortalama0,18150,1819
Değişim0.05%-1.01%
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1 XOF → XPF istatistikleri

XOF → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1831, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1815 oldu. XOF → XPF kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

XOF → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1836, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1819 oldu. XOF → XPF kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6211,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9561.230,58
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,37

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / CFP Frangı
1 XOF0,18171 XPF
5 XOF0,90854 XPF
10 XOF1,81708 XPF
20 XOF3,63416 XPF
50 XOF9,08540 XPF
100 XOF18,17080 XPF
250 XOF45,42700 XPF
500 XOF90,85400 XPF
1000 XOF181,70800 XPF
2000 XOF363,41600 XPF
5000 XOF908,54000 XPF
10000 XOF1.817,08000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 XPF5,50332 XOF
5 XPF27,51660 XOF
10 XPF55,03320 XOF
20 XPF110,06640 XOF
50 XPF275,16600 XOF
100 XPF550,33200 XOF
250 XPF1.375,83000 XOF
500 XPF2.751,66000 XOF
1000 XPF5.503,32000 XOF
2000 XPF11.006,64000 XOF
5000 XPF27.516,60000 XOF
10000 XPF55.033,20000 XOF