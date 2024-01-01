Doğu Karayip dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile XCD → ILS çevirin

1.000 xcd
1.341,67 ils

1.00000 XCD = 1.34167 ILS

02:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0763589.34351.451191.652490.94807518.3574
1 GBP1.1695311.25885104.4921.697241.932681.108821.4699
1 USD0.929050.794376183.0061.348251.535270.8808517.0552
1 INR0.01119280.00957010.012047310.01624280.01849590.01061190.205469

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Doğu Karayip dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 XCD1.34167 ILS
5 XCD6.70835 ILS
10 XCD13.41670 ILS
20 XCD26.83340 ILS
50 XCD67.08350 ILS
100 XCD134.16700 ILS
250 XCD335.41750 ILS
500 XCD670.83500 ILS
1000 XCD1341.67000 ILS
2000 XCD2683.34000 ILS
5000 XCD6708.35000 ILS
10000 XCD13416.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Doğu Karayip Doları
1 ILS0.74534 XCD
5 ILS3.72671 XCD
10 ILS7.45342 XCD
20 ILS14.90684 XCD
50 ILS37.26710 XCD
100 ILS74.53420 XCD
250 ILS186.33550 XCD
500 ILS372.67100 XCD
1000 ILS745.34200 XCD
2000 ILS1490.68400 XCD
5000 ILS3726.71000 XCD
10000 ILS7453.42000 XCD