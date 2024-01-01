100 Doğu Karayip dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile XCD → ILS çevirin

1,000$ XCD = 1,382₪ ILS

07:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 XCD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,40811,4120
Düşük1,37451,3454
Ortalama1,38921,3848
Değişim0.56%0.26%
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1 XCD → ILS istatistikleri

XCD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4081, en düşük 1,3745 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3892 oldu. XCD → ILS kurundaki değişiklik 0.56 değerindeydi.

XCD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4120, en düşük 1,3454 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3848 oldu. XCD → ILS kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9681,5350,7891,40284,4061,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70310,5140,91354,9780,8720,615
1 GBP1,26722,7731,94611,777106,9811,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 XCD1,38239 ILS
5 XCD6,91195 ILS
10 XCD13,82390 ILS
20 XCD27,64780 ILS
50 XCD69,11950 ILS
100 XCD138,23900 ILS
250 XCD345,59750 ILS
500 XCD691,19500 ILS
1000 XCD1.382,39000 ILS
2000 XCD2.764,78000 ILS
5000 XCD6.911,95000 ILS
10000 XCD13.823,90000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Doğu Karayip Doları
1 ILS0,72339 XCD
5 ILS3,61692 XCD
10 ILS7,23385 XCD
20 ILS14,46770 XCD
50 ILS36,16925 XCD
100 ILS72,33850 XCD
250 ILS180,84625 XCD
500 ILS361,69250 XCD
1000 ILS723,38500 XCD
2000 ILS1.446,77000 XCD
5000 ILS3.616,92500 XCD
10000 ILS7.233,85000 XCD