Samoa talasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile WST → CVE çevirin

1.000 wst
37.671,80 cve

1.00000 WST = 37.67180 CVE

01:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855311.0764589.34991.451111.653150.9478918.362
1 GBP1.1691711.2586104.4691.696661.932891.1082421.4691
1 USD0.928950.794534183.00421.348051.535740.8805517.0579
1 INR0.0111920.009572210.012047610.01624070.0185020.01060850.205506

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Samoa talasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Cape Verde Escudosu
1 WST37.67180 CVE
5 WST188.35900 CVE
10 WST376.71800 CVE
20 WST753.43600 CVE
50 WST1883.59000 CVE
100 WST3767.18000 CVE
250 WST9417.95000 CVE
500 WST18835.90000 CVE
1000 WST37671.80000 CVE
2000 WST75343.60000 CVE
5000 WST188359.00000 CVE
10000 WST376718.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Samoa Talası
1 CVE0.02654 WST
5 CVE0.13272 WST
10 CVE0.26545 WST
20 CVE0.53090 WST
50 CVE1.32725 WST
100 CVE2.65450 WST
250 CVE6.63625 WST
500 CVE13.27250 WST
1000 CVE26.54500 WST
2000 CVE53.09000 WST
5000 CVE132.72500 WST
10000 CVE265.45000 WST