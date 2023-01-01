1 Samoa talasından Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile WST → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Samoa talasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Cape Verde Escudosu
|1 WST
|37.73170 CVE
|5 WST
|188.65850 CVE
|10 WST
|377.31700 CVE
|20 WST
|754.63400 CVE
|50 WST
|1886.58500 CVE
|100 WST
|3773.17000 CVE
|250 WST
|9432.92500 CVE
|500 WST
|18865.85000 CVE
|1000 WST
|37731.70000 CVE
|2000 WST
|75463.40000 CVE
|5000 WST
|188658.50000 CVE
|10000 WST
|377317.00000 CVE