Vanuatu vatusundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile VUV → NOK çevirin

1.000 vuv
86,80 nok

1.00000 VUV = 0.08679 NOK

01:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6946423.87681.169121.696661.2586104.471.93318
1 SGD0.590095114.08960.6898831.001190.74269461.64741.14076
1 ZAR0.04188170.070974510.04896410.07105880.05271234.375390.0809651
1 EUR0.8553451.4495220.423111.451241.0765589.35911.65356

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Norveç Kronu
1 VUV0.08679 NOK
5 VUV0.43397 NOK
10 VUV0.86795 NOK
20 VUV1.73590 NOK
50 VUV4.33975 NOK
100 VUV8.67950 NOK
250 VUV21.69875 NOK
500 VUV43.39750 NOK
1000 VUV86.79500 NOK
2000 VUV173.59000 NOK
5000 VUV433.97500 NOK
10000 VUV867.95000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Vanuatu Vatusu
1 NOK11.52140 VUV
5 NOK57.60700 VUV
10 NOK115.21400 VUV
20 NOK230.42800 VUV
50 NOK576.07000 VUV
100 NOK1152.14000 VUV
250 NOK2880.35000 VUV
500 NOK5760.70000 VUV
1000 NOK11521.40000 VUV
2000 NOK23042.80000 VUV
5000 NOK57607.00000 VUV
10000 NOK115214.00000 VUV