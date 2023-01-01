20 Norveç kronundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile NOK → VUV çevirin

20 nok
228 vuv

1.00000 NOK = 11.39860 VUV

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NOK → VUV çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 VUV
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Vanuatu Vatusu
1 NOK11.39860 VUV
5 NOK56.99300 VUV
10 NOK113.98600 VUV
20 NOK227.97200 VUV
50 NOK569.93000 VUV
100 NOK1139.86000 VUV
250 NOK2849.65000 VUV
500 NOK5699.30000 VUV
1000 NOK11398.60000 VUV
2000 NOK22797.20000 VUV
5000 NOK56993.00000 VUV
10000 NOK113986.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Norveç Kronu
1 VUV0.08773 NOK
5 VUV0.43865 NOK
10 VUV0.87730 NOK
20 VUV1.75460 NOK
50 VUV4.38651 NOK
100 VUV8.77301 NOK
250 VUV21.93253 NOK
500 VUV43.86505 NOK
1000 VUV87.73010 NOK
2000 VUV175.46020 NOK
5000 VUV438.65050 NOK
10000 VUV877.30100 NOK