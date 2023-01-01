bin Vanuatu vatusundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile VUV → NOK çevirin

1.000 vuv
87,80 nok

1.00000 VUV = 0.08780 NOK

20:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

VUV → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 NOK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433621.643750.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.655071.897661.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.35651.555330.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633650.0187310.01102070.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Norveç Kronu
1 VUV0.08780 NOK
5 VUV0.43900 NOK
10 VUV0.87801 NOK
20 VUV1.75602 NOK
50 VUV4.39004 NOK
100 VUV8.78009 NOK
250 VUV21.95022 NOK
500 VUV43.90045 NOK
1000 VUV87.80090 NOK
2000 VUV175.60180 NOK
5000 VUV439.00450 NOK
10000 VUV878.00900 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Vanuatu Vatusu
1 NOK11.38940 VUV
5 NOK56.94700 VUV
10 NOK113.89400 VUV
20 NOK227.78800 VUV
50 NOK569.47000 VUV
100 NOK1138.94000 VUV
250 NOK2847.35000 VUV
500 NOK5694.70000 VUV
1000 NOK11389.40000 VUV
2000 NOK22778.80000 VUV
5000 NOK56947.00000 VUV
10000 NOK113894.00000 VUV