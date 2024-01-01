Vanuatu vatusundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → JMD çevirin

1.000 vuv
1.283,60 jmd

1.00000 VUV = 1.28360 JMD

01:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945123.87621.169031.696591.25855104.4681.93311
1 SGD0.590141114.09030.6899091.001230.74272161.65051.14081
1 ZAR0.04188270.070970710.04896330.07105770.05271164.375380.0809638
1 EUR0.855411.4494720.423411.451241.0765589.36041.65356

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Vanuatu vatusundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Jamaika Doları
1 VUV1.28360 JMD
5 VUV6.41800 JMD
10 VUV12.83600 JMD
20 VUV25.67200 JMD
50 VUV64.18000 JMD
100 VUV128.36000 JMD
250 VUV320.90000 JMD
500 VUV641.80000 JMD
1000 VUV1283.60000 JMD
2000 VUV2567.20000 JMD
5000 VUV6418.00000 JMD
10000 VUV12836.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Vanuatu Vatusu
1 JMD0.77906 VUV
5 JMD3.89528 VUV
10 JMD7.79057 VUV
20 JMD15.58114 VUV
50 JMD38.95285 VUV
100 JMD77.90570 VUV
250 JMD194.76425 VUV
500 JMD389.52850 VUV
1000 JMD779.05700 VUV
2000 JMD1558.11400 VUV
5000 JMD3895.28500 VUV
10000 JMD7790.57000 VUV