1 Vanuatu vatusundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → JMD çevirin

1 vuv
1,27 jmd

1.00000 VUV = 1.26861 JMD

21:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433461.642470.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.654881.896181.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.356351.554120.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633470.01871650.01102070.209781

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Vanuatu vatusundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Jamaika Doları
1 VUV1.26861 JMD
5 VUV6.34305 JMD
10 VUV12.68610 JMD
20 VUV25.37220 JMD
50 VUV63.43050 JMD
100 VUV126.86100 JMD
250 VUV317.15250 JMD
500 VUV634.30500 JMD
1000 VUV1268.61000 JMD
2000 VUV2537.22000 JMD
5000 VUV6343.05000 JMD
10000 VUV12686.10000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Vanuatu Vatusu
1 JMD0.78827 VUV
5 JMD3.94133 VUV
10 JMD7.88266 VUV
20 JMD15.76532 VUV
50 JMD39.41330 VUV
100 JMD78.82660 VUV
250 JMD197.06650 VUV
500 JMD394.13300 VUV
1000 JMD788.26600 VUV
2000 JMD1576.53200 VUV
5000 JMD3941.33000 VUV
10000 JMD7882.66000 VUV