Vanuatu vatusundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → FJD çevirin

1.000 vuv
18,59 fjd

1.00000 VUV = 0.01859 FJD

01:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945723.87531.169111.696591.25855104.4651.93311
1 SGD0.590119114.08930.6899151.001190.74269461.64681.14076
1 ZAR0.04188430.07097610.04896740.07106030.05271364.375440.0809668
1 EUR0.8553551.4494520.421711.451181.076589.35411.65348

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Vanuatu vatusundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Fiji Doları
1 VUV0.01859 FJD
5 VUV0.09293 FJD
10 VUV0.18586 FJD
20 VUV0.37173 FJD
50 VUV0.92932 FJD
100 VUV1.85863 FJD
250 VUV4.64658 FJD
500 VUV9.29315 FJD
1000 VUV18.58630 FJD
2000 VUV37.17260 FJD
5000 VUV92.93150 FJD
10000 VUV185.86300 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Vanuatu Vatusu
1 FJD53.80300 VUV
5 FJD269.01500 VUV
10 FJD538.03000 VUV
20 FJD1076.06000 VUV
50 FJD2690.15000 VUV
100 FJD5380.30000 VUV
250 FJD13450.75000 VUV
500 FJD26901.50000 VUV
1000 FJD53803.00000 VUV
2000 FJD107606.00000 VUV
5000 FJD269015.00000 VUV
10000 FJD538030.00000 VUV