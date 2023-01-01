5 Vanuatu vatusundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → FJD çevirin

5 vuv
0.09 fjd

1.00000 VUV = 0.01881 FJD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 FJD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.0568587.75551.433141.642860.9671518.4095
1GBP1.1543311.21995101.2991.654311.896391.1164121.2506
1USD0.94620.819706183.0351.356051.554480.915117.4192
1INR0.01139530.009871810.012043110.01633110.01872080.01102070.209781

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Vanuatu vatusundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Fiji Doları
1 VUV0.01881 FJD
5 VUV0.09404 FJD
10 VUV0.18808 FJD
20 VUV0.37617 FJD
50 VUV0.94042 FJD
100 VUV1.88084 FJD
250 VUV4.70210 FJD
500 VUV9.40420 FJD
1000 VUV18.80840 FJD
2000 VUV37.61680 FJD
5000 VUV94.04200 FJD
10000 VUV188.08400 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Vanuatu Vatusu
1 FJD53.16760 VUV
5 FJD265.83800 VUV
10 FJD531.67600 VUV
20 FJD1063.35200 VUV
50 FJD2658.38000 VUV
100 FJD5316.76000 VUV
250 FJD13291.90000 VUV
500 FJD26583.80000 VUV
1000 FJD53167.60000 VUV
2000 FJD106335.20000 VUV
5000 FJD265838.00000 VUV
10000 FJD531676.00000 VUV