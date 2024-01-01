5 Fiji dolarından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile FJD → VUV çevirin

1,000FJ$ FJD = 53,73VT VUV

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 FJD → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek54,089354,0893
Düşük53,016953,0169
Ortalama53,485653,5543
Değişim0.02%0.45%
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1 FJD → VUV istatistikleri

FJD → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 54,0893, en düşük 53,0169 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 53,4856 oldu. FJD → VUV kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

FJD → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,0893, en düşük 53,0169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 53,5543 oldu. FJD → VUV kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Vanuatu Vatusu
1 FJD53,73230 VUV
5 FJD268,66150 VUV
10 FJD537,32300 VUV
20 FJD1.074,64600 VUV
50 FJD2.686,61500 VUV
100 FJD5.373,23000 VUV
250 FJD13.433,07500 VUV
500 FJD26.866,15000 VUV
1000 FJD53.732,30000 VUV
2000 FJD107.464,60000 VUV
5000 FJD268.661,50000 VUV
10000 FJD537.323,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Fiji Doları
1 VUV0,01861 FJD
5 VUV0,09305 FJD
10 VUV0,18611 FJD
20 VUV0,37222 FJD
50 VUV0,93054 FJD
100 VUV1,86108 FJD
250 VUV4,65270 FJD
500 VUV9,30540 FJD
1000 VUV18,61080 FJD
2000 VUV37,22160 FJD
5000 VUV93,05400 FJD
10000 VUV186,10800 FJD