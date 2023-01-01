10 bin Vanuatu vatusundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile VUV → BDT çevirin

10000 vuv
9036.89 bdt

1.00000 VUV = 0.90369 BDT

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

VUV → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 BDT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Bangladeş Takası
1 VUV0.90369 BDT
5 VUV4.51844 BDT
10 VUV9.03689 BDT
20 VUV18.07378 BDT
50 VUV45.18445 BDT
100 VUV90.36890 BDT
250 VUV225.92225 BDT
500 VUV451.84450 BDT
1000 VUV903.68900 BDT
2000 VUV1807.37800 BDT
5000 VUV4518.44500 BDT
10000 VUV9036.89000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Vanuatu Vatusu
1 BDT1.10658 VUV
5 BDT5.53290 VUV
10 BDT11.06580 VUV
20 BDT22.13160 VUV
50 BDT55.32900 VUV
100 BDT110.65800 VUV
250 BDT276.64500 VUV
500 BDT553.29000 VUV
1000 BDT1106.58000 VUV
2000 BDT2213.16000 VUV
5000 BDT5532.90000 VUV
10000 BDT11065.80000 VUV