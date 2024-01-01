Vanuatu vatusundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile VUV → AED çevirin

1.000 vuv
30,21 aed

1.00000 VUV = 0.03021 AED

01:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945723.87121.169031.696461.25855104.4581.93281
1 SGD0.590119114.08680.6898831.001110.74269461.64251.14059
1 ZAR0.04189150.070988310.04897370.07106740.05272264.37590.0809684
1 EUR0.855411.4495220.419111.451141.0765589.35211.65331

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 VUV0.03021 AED
5 VUV0.15105 AED
10 VUV0.30211 AED
20 VUV0.60421 AED
50 VUV1.51053 AED
100 VUV3.02106 AED
250 VUV7.55265 AED
500 VUV15.10530 AED
1000 VUV30.21060 AED
2000 VUV60.42120 AED
5000 VUV151.05300 AED
10000 VUV302.10600 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Vanuatu Vatusu
1 AED33.10100 VUV
5 AED165.50500 VUV
10 AED331.01000 VUV
20 AED662.02000 VUV
50 AED1655.05000 VUV
100 AED3310.10000 VUV
250 AED8275.25000 VUV
500 AED16550.50000 VUV
1000 AED33101.00000 VUV
2000 AED66202.00000 VUV
5000 AED165505.00000 VUV
10000 AED331010.00000 VUV