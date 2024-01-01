Vietnam dongundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile VND → TZS çevirin

1.000 vnd
103,97 tzs

1.00000 VND = 0.10397 TZS

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.076689.35511.45121.653130.9480218.3646
1 GBP1.1690311.25855104.4571.696461.932511.1082621.4683
1 USD0.928850.794565182.99751.347951.535510.8805517.058
1 INR0.01119130.009573360.012048610.01624090.01850070.01060940.205524

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Vietnam dongundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tanzanya Şilini
1 VND0.10397 TZS
5 VND0.51986 TZS
10 VND1.03972 TZS
20 VND2.07944 TZS
50 VND5.19860 TZS
100 VND10.39720 TZS
250 VND25.99300 TZS
500 VND51.98600 TZS
1000 VND103.97200 TZS
2000 VND207.94400 TZS
5000 VND519.86000 TZS
10000 VND1039.72000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Vietnam Dongu
1 TZS9.61796 VND
5 TZS48.08980 VND
10 TZS96.17960 VND
20 TZS192.35920 VND
50 TZS480.89800 VND
100 TZS961.79600 VND
250 TZS2404.49000 VND
500 TZS4808.98000 VND
1000 TZS9617.96000 VND
2000 TZS19235.92000 VND
5000 TZS48089.80000 VND
10000 TZS96179.60000 VND