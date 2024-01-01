50.000 Vietnam dongundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile VND → TWD çevirin

1,000₫ VND = 0,001277NT$ TWD

03:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → TWD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TWD
1 VND → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.28%-0.32%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → TWD istatistikleri

VND → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → TWD kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

VND → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. VND → TWD kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,951,40134,618154,145
1 AUD0,65210,6150,872906,6910,91422,565100,479
1 EUR1,061,62611,4181.473,851,48536,681163,33
1 SGD0,7471,1460,70511.039,31,04725,866115,175

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni Tayvan Doları
1000 VND1,27721 TWD
2000 VND2,55442 TWD
5000 VND6,38605 TWD
10000 VND12,77210 TWD
20000 VND25,54420 TWD
50000 VND63,86050 TWD
100000 VND127,72100 TWD
200000 VND255,44200 TWD
500000 VND638,60500 TWD
1000000 VND1.277,21000 TWD
2000000 VND2.554,42000 TWD
5000000 VND6.386,05000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Vietnam Dongu
1 TWD782,95700 VND
5 TWD3.914,78500 VND
10 TWD7.829,57000 VND
20 TWD15.659,14000 VND
50 TWD39.147,85000 VND
100 TWD78.295,70000 VND
250 TWD195.739,25000 VND
500 TWD391.478,50000 VND
1000 TWD782.957,00000 VND
2000 TWD1.565.914,00000 VND
5000 TWD3.914.785,00000 VND
10000 TWD7.829.570,00000 VND