10 Vietnam dongundan Tacikistan somonuna
Reel döviz kuru ile VND → TJS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Vietnam Dongu
|1 TJS
|2212.56000 VND
|5 TJS
|11062.80000 VND
|10 TJS
|22125.60000 VND
|20 TJS
|44251.20000 VND
|50 TJS
|110628.00000 VND
|100 TJS
|221256.00000 VND
|250 TJS
|553140.00000 VND
|500 TJS
|1106280.00000 VND
|1000 TJS
|2212560.00000 VND
|2000 TJS
|4425120.00000 VND
|5000 TJS
|11062800.00000 VND
|10000 TJS
|22125600.00000 VND