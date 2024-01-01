2.000.000 Vietnam dongundan Filipinler pesosuna
Reel döviz kuru ile VND → PHP çevirin
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VND → PHP çevrim grafiği
1 VND = 0,00231 PHP
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|1 VND → PHP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0023
|0,0023
|Düşük
|0,0023
|0,0023
|Ortalama
|0,0023
|0,0023
|Değişim
|1.02%
|2.12%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → PHP istatistikleri
VND → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → PHP kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.
VND → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → PHP kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Filipinler Pesosu
|1000 VND
|2,30890 PHP
|2000 VND
|4,61780 PHP
|5000 VND
|11,54450 PHP
|10000 VND
|23,08900 PHP
|20000 VND
|46,17800 PHP
|50000 VND
|115,44500 PHP
|100000 VND
|230,89000 PHP
|200000 VND
|461,78000 PHP
|500000 VND
|1.154,45000 PHP
|1000000 VND
|2.308,90000 PHP
|2000000 VND
|4.617,80000 PHP
|5000000 VND
|11.544,50000 PHP
|Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vietnam Dongu
|1 PHP
|433,10700 VND
|5 PHP
|2.165,53500 VND
|10 PHP
|4.331,07000 VND
|20 PHP
|8.662,14000 VND
|50 PHP
|21.655,35000 VND
|100 PHP
|43.310,70000 VND
|250 PHP
|108.276,75000 VND
|500 PHP
|216.553,50000 VND
|1000 PHP
|433.107,00000 VND
|2000 PHP
|866.214,00000 VND
|5000 PHP
|2.165.535,00000 VND
|10000 PHP
|4.331.070,00000 VND