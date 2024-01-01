1 milyon Vietnam dongundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → PHP çevirin

1,000₫ VND = 0,002310₱ PHP

03:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 VND → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0023
Düşük0,00230,0023
Ortalama0,00230,0023
Değişim1.02%2.12%
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1 VND → PHP istatistikleri

VND → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → PHP kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

VND → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → PHP kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3391.391,811,40234,615154,08
1 AUD0,65110,6150,872906,5550,91322,547100,36
1 EUR1,061,62711,4181.474,831,48536,68163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.039,791,04725,86115,11

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Filipinler Pesosu
1000 VND2,30961 PHP
2000 VND4,61922 PHP
5000 VND11,54805 PHP
10000 VND23,09610 PHP
20000 VND46,19220 PHP
50000 VND115,48050 PHP
100000 VND230,96100 PHP
200000 VND461,92200 PHP
500000 VND1.154,80500 PHP
1000000 VND2.309,61000 PHP
2000000 VND4.619,22000 PHP
5000000 VND11.548,05000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vietnam Dongu
1 PHP432,97300 VND
5 PHP2.164,86500 VND
10 PHP4.329,73000 VND
20 PHP8.659,46000 VND
50 PHP21.648,65000 VND
100 PHP43.297,30000 VND
250 PHP108.243,25000 VND
500 PHP216.486,50000 VND
1000 PHP432.973,00000 VND
2000 PHP865.946,00000 VND
5000 PHP2.164.865,00000 VND
10000 PHP4.329.730,00000 VND