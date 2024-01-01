50 Filipinler pesosundan Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile PHP → VND çevirin

1,000₱ PHP = 432,9₫ VND

08:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 PHP → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek439,4640444,4400
Düşük431,1060431,0900
Ortalama434,0489437,4316
Değişim-1.01%-1.78%
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1 PHP → VND istatistikleri

PHP → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 439,4640, en düşük 431,1060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 434,0489 oldu. PHP → VND kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

PHP → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 444,4400, en düşük 431,0900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 437,4316 oldu. PHP → VND kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5480,7921.397,85154,87,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,699109,8225,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,38163,2757,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,87199,9854,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vietnam Dongu
1 PHP432,89300 VND
5 PHP2.164,46500 VND
10 PHP4.328,93000 VND
20 PHP8.657,86000 VND
50 PHP21.644,65000 VND
100 PHP43.289,30000 VND
250 PHP108.223,25000 VND
500 PHP216.446,50000 VND
1000 PHP432.893,00000 VND
2000 PHP865.786,00000 VND
5000 PHP2.164.465,00000 VND
10000 PHP4.328.930,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Filipinler Pesosu
1000 VND2,31004 PHP
2000 VND4,62008 PHP
5000 VND11,55020 PHP
10000 VND23,10040 PHP
20000 VND46,20080 PHP
50000 VND115,50200 PHP
100000 VND231,00400 PHP
200000 VND462,00800 PHP
500000 VND1.155,02000 PHP
1000000 VND2.310,04000 PHP
2000000 VND4.620,08000 PHP
5000000 VND11.550,20000 PHP