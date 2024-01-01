PHP - VND Döviz Kuru Tablosu

Filipin Pesosu, Filipinler'in resmi para birimidir. Yaygın olarak ₱ simgesiyle gösterilir. PhP, Php, P$ veya P gibi yazılı kısaltmaları vardır. Pesonun resmi para birimi kodu PHP'dir. PHP hakkında daha fazla bilgi edinin

Vietnam dongu

Vietnam dongu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır.



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