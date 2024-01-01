5.000.000 Vietnam dongundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile VND → NOK çevirin

1,000₫ VND = 0,0004332kr NOK

03:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 VND → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.18%2.87%
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1 VND → NOK istatistikleri

VND → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → NOK kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

VND → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → NOK kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,721,40234,62154,055
1 AUD0,65110,6150,872906,0790,91322,539100,298
1 EUR1,0591,62711,4181.474,321,48536,675163,195
1 SGD0,7471,1470,70511.039,491,04725,858115,065

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Norveç Kronu
1000 VND0,43320 NOK
2000 VND0,86640 NOK
5000 VND2,16600 NOK
10000 VND4,33199 NOK
20000 VND8,66398 NOK
50000 VND21,65995 NOK
100000 VND43,31990 NOK
200000 VND86,63980 NOK
500000 VND216,59950 NOK
1000000 VND433,19900 NOK
2000000 VND866,39800 NOK
5000000 VND2.165,99500 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Vietnam Dongu
1 NOK2.308,41000 VND
5 NOK11.542,05000 VND
10 NOK23.084,10000 VND
20 NOK46.168,20000 VND
50 NOK115.420,50000 VND
100 NOK230.841,00000 VND
250 NOK577.102,50000 VND
500 NOK1.154.205,00000 VND
1000 NOK2.308.410,00000 VND
2000 NOK4.616.820,00000 VND
5000 NOK11.542.050,00000 VND
10000 NOK23.084.100,00000 VND