Vietnam dongundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile VND → NGN çevirin

1.000 vnd
62,14 ngn

1.00000 VND = 0.06214 NGN

01:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nijerya Nairası
1 VND0.06214 NGN
5 VND0.31072 NGN
10 VND0.62144 NGN
20 VND1.24288 NGN
50 VND3.10719 NGN
100 VND6.21439 NGN
250 VND15.53598 NGN
500 VND31.07195 NGN
1000 VND62.14390 NGN
2000 VND124.28780 NGN
5000 VND310.71950 NGN
10000 VND621.43900 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vietnam Dongu
1 NGN16.09170 VND
5 NGN80.45850 VND
10 NGN160.91700 VND
20 NGN321.83400 VND
50 NGN804.58500 VND
100 NGN1609.17000 VND
250 NGN4022.92500 VND
500 NGN8045.85000 VND
1000 NGN16091.70000 VND
2000 NGN32183.40000 VND
5000 NGN80458.50000 VND
10000 NGN160917.00000 VND