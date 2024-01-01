Vietnam dongundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile VND → MKD çevirin

1.000 vnd
2,34 mkd

1.00000 VND = 0.00234 MKD

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855541.076589.3521.451181.653360.9481418.3628
1 GBP1.1688511.2583104.4421.696251.932581.1082421.464
1 USD0.928950.794723183.00231.348051.535860.8807517.0579
1 INR0.01119170.009574710.012047910.01624110.01850390.01061120.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makedonya Dinarı
1 VND0.00234 MKD
5 VND0.01171 MKD
10 VND0.02341 MKD
20 VND0.04683 MKD
50 VND0.11707 MKD
100 VND0.23415 MKD
250 VND0.58537 MKD
500 VND1.17074 MKD
1000 VND2.34147 MKD
2000 VND4.68294 MKD
5000 VND11.70735 MKD
10000 VND23.41470 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Vietnam Dongu
1 MKD427.08300 VND
5 MKD2135.41500 VND
10 MKD4270.83000 VND
20 MKD8541.66000 VND
50 MKD21354.15000 VND
100 MKD42708.30000 VND
250 MKD106770.75000 VND
500 MKD213541.50000 VND
1000 MKD427083.00000 VND
2000 MKD854166.00000 VND
5000 MKD2135415.00000 VND
10000 MKD4270830.00000 VND