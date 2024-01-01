Vietnam dongundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile VND → BWP çevirin

1.000 vnd
0,56 bwp

1.00000 VND = 0.00056 BWP

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535860.928951.346651332.831.3481536.14150.155
1 AUD0.651110.6048590.876804867.8060.8777823.530897.7659
1 EUR1.076451.6532811.44961434.721.4512238.9029161.63
1 SGD0.7425831.140510.6898451989.7371.0011126.837111.503

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Botsvana Pulası
1 VND0.00056 BWP
5 VND0.00281 BWP
10 VND0.00562 BWP
20 VND0.01124 BWP
50 VND0.02810 BWP
100 VND0.05621 BWP
250 VND0.14051 BWP
500 VND0.28103 BWP
1000 VND0.56206 BWP
2000 VND1.12411 BWP
5000 VND2.81029 BWP
10000 VND5.62057 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Vietnam Dongu
1 BWP1779.18000 VND
5 BWP8895.90000 VND
10 BWP17791.80000 VND
20 BWP35583.60000 VND
50 BWP88959.00000 VND
100 BWP177918.00000 VND
250 BWP444795.00000 VND
500 BWP889590.00000 VND
1000 BWP1779180.00000 VND
2000 BWP3558360.00000 VND
5000 BWP8895900.00000 VND
10000 BWP17791800.00000 VND