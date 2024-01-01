2.000.000 Vietnam dongundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → ARS çevirin

1,000₫ VND = 0,03932$ ARS

01:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 VND → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03950,0395
Düşük0,03870,0378
Ortalama0,03910,0390
Değişim0.90%3.91%
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1 VND → ARS istatistikleri

VND → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0387 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0391 oldu. VND → ARS kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

VND → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0378 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0390 oldu. VND → ARS kurundaki değişiklik 3.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.391,991,40234,63154,075
1 AUD0,6510,6140,871905,1410,91222,518100,187
1 EUR1,0591,62911,4181.474,261,48536,677163,185
1 SGD0,7471,1490,70511.039,611,04725,864115,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arjantin Pesosu
1000 VND39,32410 ARS
2000 VND78,64820 ARS
5000 VND196,62050 ARS
10000 VND393,24100 ARS
20000 VND786,48200 ARS
50000 VND1.966,20500 ARS
100000 VND3.932,41000 ARS
200000 VND7.864,82000 ARS
500000 VND19.662,05000 ARS
1000000 VND39.324,10000 ARS
2000000 VND78.648,20000 ARS
5000000 VND196.620,50000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Vietnam Dongu
1 ARS25,42970 VND
5 ARS127,14850 VND
10 ARS254,29700 VND
20 ARS508,59400 VND
50 ARS1.271,48500 VND
100 ARS2.542,97000 VND
250 ARS6.357,42500 VND
500 ARS12.714,85000 VND
1000 ARS25.429,70000 VND
2000 ARS50.859,40000 VND
5000 ARS127.148,50000 VND
10000 ARS254.297,00000 VND