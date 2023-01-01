bin Arjantin pesosundan Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile ARS → VND çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Vietnam Dongu
|1 ARS
|69.70930 VND
|5 ARS
|348.54650 VND
|10 ARS
|697.09300 VND
|20 ARS
|1394.18600 VND
|50 ARS
|3485.46500 VND
|100 ARS
|6970.93000 VND
|250 ARS
|17427.32500 VND
|500 ARS
|34854.65000 VND
|1000 ARS
|69709.30000 VND
|2000 ARS
|139418.60000 VND
|5000 ARS
|348546.50000 VND
|10000 ARS
|697093.00000 VND