2000 Vietnam dongundan Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile VND → ARS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Vietnam Dongu
|1 ARS
|69.43890 VND
|5 ARS
|347.19450 VND
|10 ARS
|694.38900 VND
|20 ARS
|1388.77800 VND
|50 ARS
|3471.94500 VND
|100 ARS
|6943.89000 VND
|250 ARS
|17359.72500 VND
|500 ARS
|34719.45000 VND
|1000 ARS
|69438.90000 VND
|2000 ARS
|138877.80000 VND
|5000 ARS
|347194.50000 VND
|10000 ARS
|694389.00000 VND