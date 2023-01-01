20 Vietnam dongundan Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile VND → ANG çevirin

20 vnd
0,00 ang

1.00000 VND = 0.00007 ANG

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

VND → ANG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 ANG
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hollanda Antilleri Parası
1 VND0.00007 ANG
5 VND0.00037 ANG
10 VND0.00074 ANG
20 VND0.00148 ANG
50 VND0.00371 ANG
100 VND0.00742 ANG
250 VND0.01854 ANG
500 VND0.03708 ANG
1000 VND0.07415 ANG
2000 VND0.14830 ANG
5000 VND0.37076 ANG
10000 VND0.74151 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Vietnam Dongu
1 ANG13485.90000 VND
5 ANG67429.50000 VND
10 ANG134859.00000 VND
20 ANG269718.00000 VND
50 ANG674295.00000 VND
100 ANG1348590.00000 VND
250 ANG3371475.00000 VND
500 ANG6742950.00000 VND
1000 ANG13485900.00000 VND
2000 ANG26971800.00000 VND
5000 ANG67429500.00000 VND
10000 ANG134859000.00000 VND