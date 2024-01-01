100 bin Vietnam dongundan Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile VND → ANG çevirin

1,000₫ VND = 0,00007050ƒ ANG

01:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ANG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ANG
1 VND → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.88%-1.77%
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1 VND → ANG istatistikleri

VND → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ANG kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

VND → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ANG kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ANG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.392,041,40234,628154,065
1 AUD0,6510,6140,871905,1740,91222,517100,181
1 EUR1,0591,62911,4181.474,521,48536,679163,19
1 SGD0,7471,1490,70511.039,811,04725,866115,081

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hollanda Antilleri Parası
1000 VND0,07050 ANG
2000 VND0,14101 ANG
5000 VND0,35252 ANG
10000 VND0,70505 ANG
20000 VND1,41010 ANG
50000 VND3,52525 ANG
100000 VND7,05049 ANG
200000 VND14,10098 ANG
500000 VND35,25245 ANG
1000000 VND70,50490 ANG
2000000 VND141,00980 ANG
5000000 VND352,52450 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Vietnam Dongu
1 ANG14.183,40000 VND
5 ANG70.917,00000 VND
10 ANG141.834,00000 VND
20 ANG283.668,00000 VND
50 ANG709.170,00000 VND
100 ANG1.418.340,00000 VND
250 ANG3.545.850,00000 VND
500 ANG7.091.700,00000 VND
1000 ANG14.183.400,00000 VND
2000 ANG28.366.800,00000 VND
5000 ANG70.917.000,00000 VND
10000 ANG141.834.000,00000 VND