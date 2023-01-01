5 Özbekistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile UZS → XOF çevirin

5 uzs
0 xof

1.00000 UZS = 0.05084 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFA Frangı BCEAO
1 UZS0.05084 XOF
5 UZS0.25420 XOF
10 UZS0.50840 XOF
20 UZS1.01680 XOF
50 UZS2.54199 XOF
100 UZS5.08398 XOF
250 UZS12.70995 XOF
500 UZS25.41990 XOF
1000 UZS50.83980 XOF
2000 UZS101.67960 XOF
5000 UZS254.19900 XOF
10000 UZS508.39800 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Özbekistan Somu
1 XOF19.66960 UZS
5 XOF98.34800 UZS
10 XOF196.69600 UZS
20 XOF393.39200 UZS
50 XOF983.48000 UZS
100 XOF1966.96000 UZS
250 XOF4917.40000 UZS
500 XOF9834.80000 UZS
1000 XOF19669.60000 UZS
2000 XOF39339.20000 UZS
5000 XOF98348.00000 UZS
10000 XOF196696.00000 UZS